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Scienze

Paola Severino: "Nello spazio? Ci andrei di corsa"

Marta Meli

Marta Meli

Una conversazione con l'avvocato, già ministro della Giustizia e attualmente Presidente della Luiss School of Law, sull'astropolitica di oggi e sul ruolo che gioca la governance spaziale in uno scenario sempre più complesso

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