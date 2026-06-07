Cremonini Live26, Andrea Staleni: "La mia magia è vestire i sogni"

L'artista bolognese ha aperto il suo tour di questa estate al Circo Massimo. Le sei date saranno, almeno per un po', le ultime nei grandi spazi poiché entro l'anno uscirà un nuovo album che necessita di una maggiore intimità. Aspettando quello che verrà siamo entrati nell'architettura di questi concerti con una intervista al Direttore di Produzione