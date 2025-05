Come il Pnrr (non) ha migliorato le mense scolastiche

La missione 4 del Pnrr è interamente dedicata all’Istruzione e alla Ricerca. Ma i soldi spesi (non tutti) non sono sufficienti a ottenere i risultati sperati. Per le mense è stato stanziato oltre un miliardo di euro, ma due scuole su tre ancora non dispongono dei locali e, nel 25% di quelle attive, i Nas hanno trovato muffa, escrementi e altre irregolarità. La qualità del cibo sarebbe comunque in crescita, ma molte famiglie non possono permettersi una spesa ogni anno più alta. Soprattutto al Sud