Durante l’annuncio delle nuove misure stanziate anche per i lavoratori del mondo dello spettacolo, il premier Giuseppe Conte ha parlato degli artisti come di coloro che, prima di tutto, ci fanno divertire. La contestata definizione ha suscitato indignazione, ma anche una serie di spassosi commenti sui social

In conferenza stampa per annunciare le misure contenute nell’atteso Decreto Rilancio, tra cui anche quelle per chi lavora nel mondo dello spettacolo, il premier Giuseppe Conte ha rivolto un pensiero agli artisti definendoli come coloro "che ci fanno tanto divertire e appassionare”.



Questa definizione ha suscitato le polemiche di quanti hanno fatto prontamente notare che un artista non si limita a far divertire, ma fa riflettere e soprattutto crea cultura.

Qualcuno ha affrontato la questione in maniera seria, rispondendo a Conte con argomentazioni e riflessioni sul tema. Qualcun altro ha invece preferito ricorrere all’arma dell’ironia.

Ecco quindi che i social, Twitter in primis, sono stati invasi di meme sulla frase di Conte, alcuni dei quali particolarmente spassosi. A “farla da padroni” sono stati i clown, per molti l’emblema dell’idea del premier di chi lavora nel mondo dell’arte e dello spettacolo.