Verona, il Falstaff di Salieri per aprire la stagione lirica 2025

La stagione lirica 2025 di Verona inaugura domenica 19 gennaio, alle 15:30, con il Falstaff di Salieri. Un modo per celebrare i 50 anni di Fondazione Arena di Verona con l'opera comica che segnò la riapertura dopo la guerra. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Filarmonico in una nuova produzione firmata da Paolo Valerio con orchestra, coro e tecnici areniani e un cast di giovani artisti diretti da Francesco Ommassini.

La riapertura dopo la guerra

Dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, Verona dovette attendere la ricostruzione del Teatro, per mano dell'Accademia Filarmonica, prima di rivedere l'opera sul principale palcoscenico al coperto della città. Era il 1975 e, per i 150 anni dalla morte di Salieri, andò in scena Falstaff. L'allestimento fu proposto in numerose città, prima di tornare a Verona nel 1981. Da allora molti passi avanti si sono fatti nella rivalutazione di Salieri e della sua arte, liberi dalla leggendaria rivalità col coevo Mozart.