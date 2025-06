Superman, Clark Kent e Lois Lane si scontrano nel film. VIDEO

UN NUOVO UNIVERSO RICCO DI CROSSOVER

La storia di Superman segue il protagonista Clark Kent, alias Superman, nel tentativo di trovare un equilibrio tra la sua eredità culturale kryptoniana e la sua famiglia adottiva terrestre a Smallville. La pellicola è diretta e sceneggiata da James Gunn (già regista de I Guardiani della Galassia), che è anche co-presidente dei DC Studios. A partire dal 2022, insieme al produttore Peter Safran aveva concepito la nascita di un nuovo universo DC in grado di creare un mondo interconnesso tra i supereroi. Inizialmente aveva considerato di restituire il ruolo di Superman all’ultimo attore che aveva interpretato il supereroe, Henry Cavill, ma successivamente aveva scelto David Corenswet, che per entrare nel personaggio aveva intrapreso faticosi allenamenti alle spalle e si era immerso nelle vulnerabilità di Clark Kent. Ha condiviso il set con lui l’attrice Rachel Brosnahan, già protagonista della pluripremiata serie tv La fantastica signora Maisel (per la quale nel 2018 aveva vinto sia un Golden Globe come Miglior attrice in una serie commedia o musicale, sia un Emmy Award come Miglior attrice protagonista in una serie commedia). In un’intervista al periodico statunitense Interview Magazine, Brosnahan aveva detto la sua, pur senza fare nomi, sugli attori che accettano ruoli nei cinecomic soltanto per criticarli in seguito pubblicamente. “Non capisco chi partecipa a un progetto del genere per poi rinnegarlo", aveva dichiarato. "C'è stato un momento in cui non era cool amare i film di supereroi, ma ora c'è un nuovo modo di raccontarli. O ci credi, o forse è meglio che lasci perdere". Su un suo possibile ritorno in un sequel, poi, l’attrice aveva acconsentito con entusiasmo: “Assolutamente sì. Mi sono divertita moltissimo e non vedo l'ora di lavorare con il resto del cast, molti dei quali non ho ancora incontrato sul set”. Nel frattempo, James Gunn ha annunciato che il suo prossimo film DCU non sarà un seguito diretto di Superman. Le indiscrezioni si indirizzano verso World's Finest, un crossover che riguardarebbe l'Uomo d'Acciaio e Batman.