Il regista non vuole più scene post-credit rivolte esclusivamente al futuro, a meno che non possano funzionare davvero molto bene. Una decisione, questa, che tiene conto degli errori commessi in passato

Superman, il primo lungometraggio della nuova era del franchise DC, avrà una scena post-credit: è ufficiale. Tuttavia, potrebbe non essere esattamente ciò che il pubblico si aspetta.

Cosa pensa James Gunn delle scene post-credit

James Gunn, sceneggiatore e regista di Superman, nonché co-responsabile di DC Studios, ha confermato la presenza di una scena post-credit nel corso dell'intervista esclusiva con Entertainment Weekly. "Ho una filosofia sulle scene post-credit", dice. "E, in qualche modo, è legata ai miei errori nel periodo trascorso in Marvel".

Il regista di Guardiani della Galassia ricorda di aver visto il finale di Avengers: Endgame in cui si vede Thor, interpretato da Chris Hemsworth, salire a bordo della nave Milano per unirsi ai Guardiani nella loro prossima missione. "Ho scritto nelle note di sceneggiatura: 'Non lo metterò. Non voglio avere Thor nei Guardiani. Non voglio fare un film con Thor'", ricorda Gunn. "Non capisco molto il personaggio. Adoro guardare i suoi film e adoro Chris Hemsworth come uomo. Ma non capisco come potrei trattare Thor".

Il regista ha poi menzionato l'Adam Warlock di Will Poulter, la cui presenza è stata anticipata con una scena post-credit di Guardiani della Galassia, Vol. 2. "Non mi è piaciuto quello che ho fatto in Guardiani della Galassia 2, dove abbiamo introdotto Adam Warlock, i Guardiani della Galassia e tutta quella roba che non avevo adeguatamente pianificato", ha spiegato Gunn. "Bisogna stare attenti. Una scena post-credit funziona come un pugno in faccia, tipo 'Oh mio Dio! Guarda questo'. Non è stato facile integrare Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3. Ho adorato lavorare con Will e mi è piaciuto gestire il personaggio, ma alla fine, stava forse incastrando un piolo quadrato in un buco rotondo? Un pochino sì." Al contrario, Gunn ha apprezzato la scena post-credit del primo Guardiani della Galassia, che presentava Howard il Papero in un modo più umoristico, senza preludere a nulla di nuovo.

The Suicide Squad (2021), invece, includeva una scena post-credit direttamente collegata alla sua serie Peacemaker per HBO/Max. "Ho iniziato a girare Peacemaker, poi ho girato la scena post-credit e l'ho inserita, quindi è stato facile", ha spiegato. "Sapevo che la serie tv sarebbe andata in onda, quindi andava bene, ma dovevo stare un po' attento. Mi piace dare qualcosa in cambio al pubblico, quindi in Superman cercherò di inserire qualcosa nei titoli di coda perché il pubblico possa vedere tutto il mio team. Adoro la mia troupe e voglio che restiate sulla poltrona a vedere chi erano i capo elettricisti."

Per questo motivo, James Gunn non vuole più scene post-credit rivolte esclusivamente al futuro, a meno che non possano funzionare davvero molto bene.