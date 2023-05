Il mondo non sorride ai Misfits, agli Spostati della Galassia. Peter Quill (Chris Pratt ) annega nella bottiglia il suo dolore per la pèrdita di Gamora ( Zoe Saldana ), assassinata da Thanos in Avengers: Infinity War . il leader, metà umano e metà celestiale dei Guardiani, smaltisce la sbronza triste sulle note di Creep dei Radiohead. E mai canzone fu più azzeccata. Pare sentirlo biascicare: “But I’m a creep/I’m a weirdo/What the hell am I doing here?/I don’t belong here. Star Lord non dovrebbe essere a singhiozzare nell’amena stazione di Ovunque (Nowhere), tuttavia è inutile piangere sul whisky versato. È tempo di riunire Drax il Distruttore (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Mantis( Pom Klementieff), Kraglin (Sean Gunn), Groot (che nella versione originale ha la voce di Vin Diesel) e partire per una missione impossibile, nella speranza di salvare la vita a Rocket (doppiato da Bradley Cooper). Al Wild Bunch si unisce pure Cosmo (apparso per la prima volta in Guardiani della Galassia Holiday Special , cane senziente dalle abilità psioniche, ottenuto in seguito a missione spaziale sovietica. Ma il manipolo di svalvolati e irrisolti arditi dovrà guerreggiare contro il malevolo Alto Evoluzionario, interpretato da Chukwudi Iwuji, e i suoi scherani, tra i quali spiccano il poderoso Adam Warlock (Will Poulter) e la sua feroce mamma Ayesha, dall’epidermide dorata che ha il volto della fascinosa australiana Elizabeth Debicki.

La musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle

Insomma, l’ultimo volume di I Guardiani della Galassia è un viaggio bizzarro, sorprendente e intrigante a bordo di un’astronave chiamata Bowie. E siccome al timone c’è James Gunn è in virtù della musica che le passioni godono di se stesse. Questa volta l’estasiante playlist, oltre a Creep contempla, Crazy on You degli Heart, Since You Been Gone dei Rambow, In the Meantime degli Spacehog, Reasons degli Earth, Wind, and Fire, Do You Realize?? dei The Flaming Lips, We Care a Lot dei Faith No More, I'm Always Chasing Rainbows di Alice Cooper, San Francisco dei The Mowgli's, Poor Girl degli X , This Is the Day dei The The , No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys, Dog Days Are Over dei Florence + the Machine e Badlands di Bruce Springsteen.

E viene voglia di ballare, mentre sui titoli di coda scorrono, parimenti a polaroid, i momenti topici della trilogia e dell’episodio natalizio (Kevin Bacon compreso). Un emozionante sussidiario illustrato per salutare i supereroi meno omologati dell’universo. Ci mancherete intrepidi, adorabili, svitati Guardiani della Galassia.