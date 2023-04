Guardiani della Galassia Vol. 3, prime reazioni della stampa americana

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il 3 maggio arriva al cinema Guardiani della Galassia Vol. 3, il capitolo conclusivo della saga Marvel di James Gunn super atteso dai fan. Un trequel che segna anche la fine dell’avventura del regista in casa Marvel, visto il suo nuovo incarico alla Dc Comics da pochi mesi. Nei giorni scorsi c’è stato un evento di gala a Disneyland Paris dove alcune celebrità e influencer hanno potuto incontrare il cast e vedere il film in anteprima, ma anche la stampa ha avuto modo in alcune parti del mondo di assistere per la prima volta alla proiezione dell’atteso cinecomics. Pertanto non sono tardate ad arrivare le prime recensioni sul web che aiutano il pubblico e i media a farsi un’idea di come è Guardiani della Galassia Vol. 3.