Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo spot del film

Il regista James Gunn ha distribuito il nuovo spot di Guardiani della Galassia Vol. 3 in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 3 maggio. Il filmato ha mostrato alcune scene inedite della pellicola che farà calare il sipario sulla saga con protagonista Chris Pratt.

Il regista ha regalato al pubblico nuove immagini della pellicola pubblicandone uno spot che ne ha mostrato sequenze inedite tra momenti di azione e ironia. In poco più di ventiquattro ore il video ha collezionato oltre 450.000 visualizzazioni su Twitter.

Grande attesa per l’ultimo titolo del franchise. A distanza di circa nove anni dall’uscita del primo film, Chris Pratt sarà nuovamente Star-Lord per la regia di James Gunn, dietro la macchina da presa di tutti i lavori della saga.

Tre anni dopo è la volta del sequel che bissa il successo del primo arrivando a più di 860.000.000 di dollari e ottenendo una candidatura ai Grammy Awards come Best Compilation Soundtrack for Visual Media.