Guardiani della Galassia Vol.3 sarà il film più lungo del franchise

Come rilanciato dal magazine We Got This Covered, il regista James Gunn ha rivelato che Guardiani della Galassia Volume 3 durerà più dei due film precedenti

We Got This Covered ha riportato le parole rilasciate da James Gunn in merito alla durata dell’attesa pellicola che farà calare il sipario sul franchise. Stando a quanto rivelato, Guardiani della Galassia Volume 3 sarà il film più lungo della saga.

In attesa dell’uscita della pellicola, il regista e sceneggiatore James Gunn ha risposto alla domanda di un fan fornendo un importate dettaglio sul lavoro. Come riportato dal magazine We Got This Covered, la pellicola avrà una durata maggiore dei primi due film, distribuiti rispettivamente nel 2014 e tre anni dopo. Nessuna informazione però sulla durata effettiva del lavoro, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.