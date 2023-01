Guardiani della Galassia Vol.3, il look di Adam Warlock FOTO

Una nuova immagine mostra più chiaramente Will Poulter nei panni del personaggio nel capitolo finale dell’amato franchiste di James Gunn Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Guardiani della Galassia Vol. 3 chiuderà la trilogia di James Gunn di casa Marvel con una nuova avventura di Star Lord e la sua squadra aliena di supereroi che deve ancora una volta difendere l’universo. In una nuova foto pubblicata su Instagram si può vedere meglio il costume di Will Poultner nei panni di Adam Warlock, personaggio popolare tra gli appassionati di fumetti ma poco noto per il resto del pubblico.

Will Poulter come Adam Warlock approfondimento Guardiani della Galassia 3, Dave Bautista sarà Drax per l'ultima volta Qualcuno era scettico sulla scelta di casting dell’attore inglese per Guardiani della Galassia Vol.3, ma ormai i fan sono entrati nell’ottica di vederlo in azione con il resto della squadra e cominciano ad apprezzare il giovane attore, ora mostrato nelle vesti di Warlock nell'immagine diffusa via social. James Gunn ha spiegato la sua scelta di coinvolgere Poulter dicendo: “Volevo qualcuno che fosse giovane e che avesse doti drammatiche e comiche, non solo per questo film ma anche per quello per cui la Marvel userà Adam Warlock in futuro. Questo personaggio potrebbe diventare davvero importante”.

La trama di Guardiani della Galassia Vol. 3 GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film In questo nuovo e ultimo film l’amato gruppo di improbabili supereroi sembra po' diverso dal solito. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l'universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo. Nel cast tornano Zoe Saldana, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Kelementieff e Vin Diesel come Groot e Bradley Cooper come Rocket. Si aggiungono poi Will Poulter, Sean Gunn e Chukwudi Iwuji.

FOTOGALLERY ©Kika Press Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Guardiani della Galassia Vol. 3, Nico Santos nel cast Da Chirs Pratt e Zoe Saldana a Bradley Cooper e Dave Bautista, Deadline ha ora annunciato anche la presenza di Nico Santos nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 Chris Pratt è pronto a tornare nei panni di Starlord, protagonista confermatissimo di I Guardiani della Galassia 3 Deadline ha annunciato in esclusiva la presenza di Nico Santos Nel cast ritornerà Zoe Soldana che sarà ancora Gamora

James Gunn alla DC Comics Dopo aver terminato le riprese di Guardiani della Galassia Vol.3 James Gunn è passato ufficialmente alla concorrenza, diventando CEO della Dc Comics insieme a Peter Safran. Insieme stanno rivoluzionando i progetti futuri degli studios. Nel 2014 è iniziata l’avventura di Gunn alla Marvel proprio con il primo film di Guardiani della Galassia che ha conquistato pubblico e critica per la storia, le ambientazioni, i personaggi, l’estetica pop e la musica anni ’80, il tutto condito da una spassosa ironia. Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema a maggio 2023 e speriamo sia una conclusione all’altezza dei film precedenti.