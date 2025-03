Ted Lasso, la quarta stagione della serie con Jason Sudeikis si farà

A commentare l’entusiasmante notizia è stato lo stesso Jason Sudeikis, che ha lasciato intendere quale sarà il tema centrale della quarta stagione: “Viviamo in un mondo in cui ci viene costantemente insegnato a guardare bene prima di saltare. Ma nella quarta stagione, le persone dell’AFC Richmond impareranno a saltare prima di guardare, scoprendo che, ovunque atterrino, è esattamente il posto in cui erano destinati a essere”.

Un fenomeno globale che non si ferma

Nata dall’inventiva di Sudeikis, Lawrence, Kelly e Hunt, la serie Ted Lasso affonda le sue radici in un format originariamente sviluppato da NBC Sports.

Grande entusiasmo per il rinnovo è stato espresso da Channing Dungey, presidente e CEO di Warner Bros. Television Group, che ha dichiarato:"Se c’è una serie che il mondo continua ad avere bisogno di vedere, quella è Ted Lasso. Insieme a milioni di fan in tutto il mondo, abbiamo sperato in una nuova stagione e ora possiamo finalmente dire: 'Sì, sta accadendo!'. Siamo grati ai nostri partner di Apple e impazienti di vedere Jason e l’intero dream team di Ted Lasso tornare in campo per un’altra indimenticabile stagione."