Ted Lasso, Phil Dunster e Toheeb Jimoh in campo per l'Ucraina

Gli attori che interpretano Jamie Tartt e Sam Obisanya nella serie tv Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) hanno giocato a Stamford Bridge al fianco di campioni come Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko e Gianfranco Zola

Jamie Tartt e Sam Obisanya in campo, per davvero, in nome dell’Ucraina. Due degli attori di Ted Lasso, popolare serie tv britannica di Apple TV+ sul calcio (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick), hanno giocato una partita di beneficenza in sostegno del popolo colpito dalla guerra d’invasione russa. Si tratta di Phil Dunster (che interpreta il centravanti narcisista e viziato ma dal cuore d’oro Jamie Tartt) e Toheeb Jimoh (l’esterno nigeriano Sam Obisanya nella serie), e se il secondo siamo abituati a immaginarlo politicamente e socialmente impegnato visto il ruolo che ricopre nella serie, il primo è andato decisamente oltre la caratterizzazione del suo personaggio sullo schermo.

La partita a Stamford Bridge La partita, Game4Ukraine, si è disputata il 5 agosto a Stamford Bridge, stadio di casa del Chelsea, a Londra e l'incasso è stato devoluto per la ricostruzione di una scuola danneggiata dai bombardamenti russi. Dunster e Jimoh si sono affrontati da rivali come capitato solo per una fase limitata dello show, che nella prima stagione vede Jamie lasciare il Richmond per tornare al Manchester City, e la partita si è conclusa con un pareggio per 2-2.