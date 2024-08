Ted Lasso, Warner Bros. lavora alla realizzazione della stagione 4

Secondo quanto rivelato da Deadline, gli Studios avrebbero già rilevato le opzioni per tre membri del cast e sarebbero al lavoro per trovare gli accordi con gli altri

Il sogno di molti fan potrebbe realizzarsi: Ted Lasso potrebbe avere una quarta stagione. A dare la notizia in esclusiva è Deadline. Secondo il magazine americano, infatti, Warner Bros. Television avrebbe già rilevato le opzioni per tre dei membri del cast originale della popolare serie Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Go e tramite app su NOW Smart Stick) vincitrice di 13 Emmy Award. Si tratta di Hannah Waddingham, che nella serie interpreta la proprietaria della squadra di calcio AFC Richmond, Brett Goldstein, che ha il ruolo dell’ex centrocampista e ora membro dello staff tecnico Roy Kent, e Jeremy Swift, il direttore generale Leslie Higgins.

La caccia al cast originale I tre attori sono iscritti al sindacato degli attori britannici e dopo di loro Warner Bros. potrebbe contattare gli altri attori iscritti invece al SAG-AFTRA, i cui contratti sono scaduti e per i quali sarebbero necessari nuovi accordi. Tra loro spicca ovviamente il nome di Jason Sudeikis, che oltre a interpretare il protagonista che dà il nome alla serie ne è co-creatore e produttore esecutivo. Oltre a lui dovrebbero essere raggiunti accordi con Brendan Hunt (Coach Beard) e Juno Temple (Keeley Jones). Secondo Deadline, invece, dovrebbe essere assente Phil Dunster (Jamie Tart) a causa di un impegno già preso per altre due serie: The Devil’s Hour su Prime Video e Surface su Apple TV+.

Sudeikis aperto all'ipotesi Sebbene non sia ancora chiaro quali attori potrebbero essere coinvolti in una ipotetica quarta stagione, tutti i membri del cast hanno più volte espresso il loro entusiasmo davanti all’idea di riprendere la serie e i rispettivi ruoli. Lo stesso Sudeikis si è detto aperto a una ripresa della narrazione nonostante la serie fosse stata inizialmente concepita come un arco narrativo di tre stagioni. leggi anche Ted Lasso, Phil Dunster e Toheeb Jimoh in campo per l'Ucraina