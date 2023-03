Ted Lasso, il pub di Mae su Airbnb per l'arrivo della terza stagione

Si avvicina a grandi passi il rilascio della terza stagione della serie Ted Lasso. Dal 21 marzo saranno disponibili i nuovi episodi su Apple plus (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), che potrebbero essere anche gli ultimi rilasciati, visto che la serie pare sia arrivata alla sua definitiva conclusione. In tal senso non ci sono certezze e non ci sono conferme da parte della produzione ma i fan di Ted Lasso possono consolarsi con una bella notizia, perché su Airbnb è stato reso disponibile lo spazio in cui è stata ambientata la storia. Il pub The Crown & Anchor , infatti, esiste veramente e nel mondo reale si chiama The Prince's Head. Come ben sa chi ama Ted Lasso, questo locale si trova a Richmond, un prestigioso quartiere di Londra.

La proposta di Airbnb

Certamente una proposta inusuale, che sarà però capace di attirare l’attenzione di molti curiosi, affascinati dall’idea di vivere un’avventura esaltante in una delle location cult della serie. Dormire all’interno di un pub, d’altronde, non è cosa di tutti i giorni e per chi segue questo prodotto ha sicuramente una magia in più. Ovviamente, la proposta che è comparsa su Airbnb non è al pari di quelle che si trovano solitamente sulla piattaforma, visto che il pub non può essere considerato un alloggio. Piuttosto, può definirsi un’esperienza, che considerando il fatto che il pub è attivo e aperto al pubblico, è stata limitata ad appena 3 giorni: dal 23 al 25 ottobre. La cifra per aggiudicarsi questa esperienza è di appena 11 sterline a notte per persona, fino a un massimo di quattro persone, che potranno immergersi completamente nell’atmosfera britannica. I fortunati, infatti, potranno assaggiare i piatti del pub, giocare a freccette, flipper o scacchi o bere un ottima “garbage water”. Chi non sa cosa sia, evidentemente non ha mai visto la serie e se vuole vivere a pieno questa esperienza dovrebbe rimediare.