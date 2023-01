The White Lotus, la villa in Sicilia della serie finisce su Airbnb

Quattro camere da letto, un salone delle feste e la piscina: in affitto la villa siciliana della serie tv Condividi

The White Lotus è una delle serie di maggior successo di questi ultimi tempi, in particolare la sua seconda stagione (visibile su Sky e NOW) ha subito un'accelerata straordinaria in tal senso, come dimostra l'incredibile parabola ascendente dell'attrice italiana Sabrina Impacciatore, diventata una vera star in America proprio grazie alla serie tv di cui è una delle protagoniste. E siccome si sa che gli amanti di serie e film sono soliti andare in "pellegrinaggio" nei luoghi visti sullo schermo, il proprietario della villa in Sicilia in cui sono state girate alcune scene ha deciso di renderla disponibile per l'affitto.

L’affitto della villa di The White Lotus approfondimento The White Lotus 2, spettatori Usa incuriositi dall'hotel di Taormina La residenza che si vede nelle riprese di The White Lotus 2, in realtà, è una villa molto nota in Sicilia, nota col nome di Villa Tasca. È una delle residenze storiche di Palermo e risale al XVI secolo. Trovare immobili come questi in affitto sui portali di renting immobiliare online non è certo usuale, ma la fama raggiunta dalla casa grazie alla serie tv ha aperto ai proprietari importanti prospettive di guadagno. Per il suo affitto è stata scelta la piattaforma Airbnb Luxe, costola del classico Airbnb, specializzata in immobili d’alto rango. Si trova ubicata per la precisione tra Palermo e Monreale, in una zona tranquilla lontana dal caos metropolitano del capoluogo siciliano e non troppo lontana dal mare. Viene affittata interamente agli ospiti e comprende quattro camere da letto matrimoniali, ciascuna con bagno privato. Ogni stanza da letto è dotata di impianto di climatizzazione e di riscaldamento, oltre che di un salottino privato come si confaceva nelle ville borghesi del post-rinascimento. In tre delle quattro camere, gli ospiti trovano un letto matrimoniale mentre, la quarta, viene messa a disposizione con due letti alla francese.

Oltre alle quattro stanze da letto, all'interno della villa si trovano una sala da pranzo, un salone e una sala da biliardo, oltre a un bar e a un salone per le feste. Le decorazioni sono di primissimo livello, con lampadari in vetri di Murano, tappeti di lusso e finiture di livello superiore. La villa si inserisce in un parco di otto ettari, all'interno del quale sorge anche una piscina. In più, chi affitta la villa può contare su una squadra di servizio a disposizione per tutta la durata del soggiorno.