The White Lotus 2, spettatori Usa incuriositi dall'hotel di Taormina

Sta crescendo l'attenzione per la struttura alberghiera siciliana che fa da location alla seconda stagione della serie firmata HBO, in onda su Sky. Si tratta del Four Seasons Hotel & Resort a 5 stelle San Domenico Palace di Taormina, scelto per succedere all'analoga struttura di Maui, nelle Hawaii, della prima stagione. Un rappresentante dell'hotel ha dichiarato a TMZ che hanno registrato un "enorme aumento" nel traffico web proveniente dagli Usa, con un più 70% tra ricerche e visite del sito

La seconda stagione della serie televisiva The White Lotus, lo show firmato HBO in onda su Sky, sta facendo un’ottima pubblicità al Four Seasons Hotel & Resort a 5 stelle San Domenico Palace di Taormina. Si tratta della struttura alberghiera che fa da location al secondo atto dello show, scelto per succedere all’analoga struttura di Maui, nelle Hawaii, della prima stagione. Un rappresentante dell'hotel, infatti, ha dichiarato alla rivista americana TMZ che si sarebbe registrato un “enorme aumento” del traffico web proveniente dagli States, con più del 70% tra ricerche e visite del website ufficiale del San Domenico Palace.



The White Lotus 2 sta per volgere verso il finale di stagione (previsto per la metà di dicembre) ma già ancor prima del suo termine ha contribuito a far conoscere all’estero le meraviglie del nostro Paese.



“L’hotel presentato nella seconda stagione di The White Lotus è stupendo nella realtà così come lo è in TV” scrive il sito TMZ. “Qualcosa che gli americani non vedono l'ora di vedere di persona”, aggiunge il magazine statunitense.



La seconda stagione approfondimento The White Lotus, da stasera la seconda stagione su Sky Oggi, lunedì 28 novembre, va in onda su Sky la puntata intitolata In the Sandbox, trasmessa la scorsa domenica negli Stati Uniti. In Usa, nel frattempo, sono in attesa del prossimo episodio, That’s Amore. È probabile che, man mano che la seconda stagione va avanti, l’interesse del pubblico statunitense aumenti nei confronti del Four Seasons Hotel & Resort a 5 stelle San Domenico Palace di Taormina. Oltre all'interesse per Taormina, per la Sicilia e per l'Italia in generale, ci auguriamo.

Purtroppo però l'uscita della serie non va braccetto con la stagione turistica nostrana: in questo periodo è prevista la chiusura periodica della struttura alberghiera, inaugurata poco più di un anno fa.

“Anche se c'è un grande interesse, non c'è stato un aumento misurabile delle prenotazioni. E il tempismo non è eccezionale... il resort, aperto poco più di un anno fa, sta per chiudere per la stagione”, fa notare lo stesso TMZ, aggiungendo però che “il rappresentante (dell'hotel) dice che la direzione è abbastanza sicura che il successo della serie HBO darà al resort un grande impulso”.



La serie approfondimento Emmy Awards 2022, trionfo per The White Lotus e Succession. FOTO The White Lotus ha debuttato il 7 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Attesissimo capitolo della pluripremiata The White Lotus, la seconda stagione comprende sette episodi La serie è creata, scritta e diretta da Mike White e va in onda ogni lunedì in prima serata su Sky Atlantic, con un episodio a settimana che sarà disponibile anche on demand. Con ben 10 Emmy Awards vinti durante l’ultima edizione degli Emmy Awards, l’apprezzata satira sociale targata HBO è la serie più premiata della scorsa stagione televisiva. Per il secondo atto si abbandona il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo, per trasferirsi nella nostrana Sicilia. Il nuovo capitolo è ambientato in un esclusivo resort di Taormina e segue l’esperienza di vari ospiti e dipendenti nell'arco di una settimana. Nel cast ci sono F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco e Leo Woodall. David Bernad e Mark Kamine sono produttori esecutivi insieme a Mike White.