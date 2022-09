Emmy Awards 2022, trionfo per The White Lotus e Succession. FOTO

Il Microsoft Theater di Los Angeles ha ospitato la 74esima edizione dei premi al meglio della TV a stelle e strisce. Grande successo per molte serie disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW. Tra queste Succession che ha vinto l'Emmy più ambito come miglior serie drammatica e quello per il miglior attore non protagonista (Matthew MacFayden), mentre White Lotus si è aggiudicato quello di miglior miniserie. Ted Lasso miglior serie comica, due premi a Squid Game che entra nella storia