Squid Game, il making of della serie cult di Netflix

Netflix ha condiviso la prima parte del suo documentario, che racconta il dietro le quinte della serie televisiva sudcoreana che ha frantumato qualunque record mondiale: “Squid Game”, ovviamente.

Si tratta di un video gustoso ed esaustivo che in quasi 10 minuti racconta come è stato creato, interpretato e girato lo show più gettonato dello scorso anno.

Già il 24 maggio era uscito un behind the scene in cui venivano mostrati l’attrice vincitrice del SAG Award, Jung Ho-yeon, e il costumista Cho Sang-kyung mentre si muovevano dietro le quinte del gioco Honeycomb.

La star Lee Jung-jae ha offerto al pubblico una visione inedita del parco giochi fantasy creato con scivoli e altalene per adulti. "Da bambini, il parco giochi sembrava gigantesco", racconta l’attrice nel video. “Quindi da adulto è lo stesso. Il parco giochi è come la nostra infanzia, come in una fiaba”.



"Volevo includere elementi nostalgici", spiega la pluripremiata scenografa dello show, Chae Kyoung-sun. "Così abbiamo disegnato le nuvole sui muri con i pastelli [per ritrarre] un mondo fantastico".



Lo scrittore e regista della serie, Hwang Dong-hwuk, ha affermato di voler "enfatizzare il contrasto tra atti infantili e giocosi, con la realtà di loro che giocano a questo gioco per la loro vita. […] Volevo che il pubblico fosse confuso", aggiunge il creatore dello show dei record. “[Volevo che il pubblico si domandasse] se deve ridere, o deridere, o avere paura, se questa scena è una commedia o un horror.”



Tre giorni più tardi, è stato pubblicato sui canali media di Netflix il Making of di "Squid Game", presentato come “Episodio 1”. Si tratta infatti di un documentario che le prime indiscrezioni vorrebbero composto di sole due parti, ma che quel titolo - “Episodio 1” - farebbe pensare più a una docuserie, semmai...



Potete guardare il Making of di "Squid Game" nel video che trovate in fondo a questo articolo.