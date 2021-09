Michael Keaton, da "Batman" a "Birdman": i suoi film più famosi. FOTO

3/12 ©Webphoto

Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992) - Ci sono state molte obiezioni quando Michael Keaton è stato scelto per interpretare Bruce Wayne in Batman del 1989, dal momento che era conosciuto principalmente come attore comico per Night Shift, Mr. Mom e Beetlejuice. Ma Tim Burton conosceva bene Keaton, avendolo diretto in Beetlejuice e visto il suo lato drammatico in Clean and Sober. Una dualità che è stata utile a Keaton in Batman

The Protégé: il trailer del film con Maggie Q e Michael Keaton, spie all'ultimo sangue