The Flash, Michael Keaton torna nei panni di Bruce Wayne: FOTO

Svariati gli “scatti rubati” sul set di “The Flash”, film prodotto da Warner Bros, in collaborazione con DC. Il protagonista sarà Ezra Miller ma a Londra gli occhi sono puntati su altri interpreti. Se l’aspetto di Flash è ben noto, vi è grande curiosità tra gli appassionati per Sasha Calle , che presterà il volto a Supergirl, così Michael Keaton .

Per la regia è stato scelto Andy Muschietti, che il mondo ben conosce per la duologia di “It”, dal grande successo. Non sono mancati i commenti entusiasti dei fan sui social. Considerando come Michael Keaton si veda di sfuggita, e non in costume, grande attenzione è stata riservata a Sasha Calle, ovvero a Supergirl.

Svariati gli scatti provenienti dal set di “The Flash”, che coinvolgono anche Barry Allen, ovvero Miller, impegnato in una scena al fianco di Kiersey Clemmons , nei panni di Iris West. L’uscita della pellicola è prevista per novembre 2022 negli Stati Uniti. Non è ancora stata fornita, però, una data ufficiale per il mercato italiano.

In tanti hanno notato come il suo look ricordi quello della Lara Lane-Kent visto in “Injustice: Gods Among Us”. Un elemento che stuzzica la fantasia dei lettori. Impossibile, o quasi, pensare a un riferimento del genere, considerando la morte del personaggio per mano di Joker. Il film dovrebbe però basarsi sulla serie “Flashpoint” del 2011, il che rende i limiti dettati dalla continuità alquanto labili e fragili.

Nel ciclo si vedeva infatti Barry Allen alle prese con delle realtà alternative. Lui era l’unico a rendersi conto di come qualcosa non quadrasse. La trama si preannuncia alquanto complessa, considerando infatti la presenza di due Batman, interpretati da Michael Keaton, come detto, e Ben Affleck. Largo al multiverso, così come avverrà nella Fase 4 del MCU.