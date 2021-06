Jennifer Lopez e Ben Affleck escono allo scoperto e parlano di futuro

Dopo il bacio in palestra a Miami, i Bennifer si sono fatti vedere abbracciati all'uscita di un ristorante a Los Angeles. Che sia la volta buona per le nozze già una volta cancellate?

Non più una relazione casuale, ma un rapporto a lungo termine: Jennifer Lopez e Ben Affleck sembrano pronti a parlare di un futuro insieme. Lo riferisce il settimane People citando una fonte secondo la quale i Bennifer (dall'unione dei due nomi) fanno le cose sul serio. Indiscrezioni trapelate dopo che la coppia è stata vista di nuovo scambiarsi tenerezze in pubblico. Dopo il bacio in palestra a Miami, i due ora si sono fatti vedere abbracciati all'uscita di un ristorante a Los Angeles.



Jennifer Lopez si trovava nella West Coast per motivi di lavoro, ma ha voluto anche passere del tempo con Affleck. I due si erano conosciuti sul set del film Amore estremo - Tough Love (Gigli, 2003) e sono stati una coppia dal 2002 al 2004: erano sul punto di sposarsi, ma il matrimonio fu cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia. Da allora sono rimasti buoni amici.