Jennifer Lopez e Ben Affleck, vacanza insieme in Montana

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la storia

approfondimento

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati nel 2002 e ben presto per i giornali di gossip sono diventati i "Bennifer". I due hanno anche recitato insieme nei film “Jersey Girl” e “Gigli”. Sembrava che nel 2003 si dovessero sposare, invece a gennaio 2004 è arrivata la notizia della rottura. Nonostante ciò, Jennifer e Ben sono rimasti in ottimi rapporti. Ora sono entrambi single: lui, separato da Jennifer Garner, mamma dei suoi tre figli Violet, 15 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9, qualche mese fa ha rotto con l’ultima fiamma Ana de Armas. Lei ha alle spalle tre matrimoni: con il cameriere cubano Ojani Noa (dal 1997 al 1998); con il ballerino Cris Judd (dal 2001 al 2003); con il collega Marc Anthony (dal 2004 al 2014) da cui ha avuto i gemelli Emme e Max. Sembrava stesse per sposarsi con l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, ma le nozze, così come il rapporto, sono ufficialmente saltati. Una fonte ha rivelato a E! News che proprio Rodriguez, l’ex fidanzato di Jennifer, ha accolto tristemente la notizia del ritrovato rapporto di lei con Ben Affleck. “Lui e Jennifer si sono appena lasciati, quindi è molto difficile rivederla all’improvviso con Ben Affleck. Anche se escono come amici per il fine settimana, è ancora difficile. Alex trova difficile vedere la sua ex andare avanti con la sua vita. Sembra averlo già dimenticato”. Un'altra fonte di E! News ha spiegato che "Ben ha contattato Jennifer dopo la fine della sua storia con Alex Rodriguez per vedere come stava e hanno cenato insieme un paio di volte. È tutto naturale tra loro e la chimica è irreale. Hanno ripreso da dove si erano interrotti l'ultima volta e si stanno godendo la reciproca compagnia in questo momento”.