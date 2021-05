L'attore è stato "scartato" dalla star di TikTok quando il profilo di quest'ultima ha fatto "match" con il suo sull'applicazione di appuntamenti con i Vip. All'interprete di Batman la cosa non è andata giù e ha contattato la ragazza attraverso altri social per chiederle il motivo del no. Lei pensava fosse un profilo finto, come ha poi spiegato. Non si sono fatte attendere le critiche al comportamento del divo, dato che cercare di contattare qualcuno che non vuole le tue attenzioni sarebbe stalking e molestia

Condividi:

Provare l'ebbrezza di dare un due di picche a Batman? La "supereroina" che ce l'ha fatta è Nivine Jay, popolare influencer di Tik Tok diventata nelle ultime ore ancora più popolare poiché al centro di un "caso" di gossip: ha rifiutato Ben Affleck su Raya, l'app gli appuntamenti con le celebrità.



La tiktoker si è iscritta all'applicazione che permette di organizzare un rendez-vous davvero stellare, ossia con una stella del cinema, della musica, dello sport e, in generale, dello showbiz. Dopo aver creato il proprio account, il suo profilo ha "matchato" (come ormai si suol dire in gergo social) con quello di Ben Affleck. O meglio: con quello del presunto Ben Affleck, cosa su cui lei dubitava fortemente. Infatti Nivine Jay ha scartato la proposta di match con l'interprete di Batman, credendo si trattasse di un account fake.



Ma come ogni supereroe che si rispetti, pure Batman ha qualche vulnerabilità. E, cosa che spesso accade a Hollywood, il suo tallone di Achille è l'ego.

Ben Affleck ha infatti tentato di contattare colei che l'ha rifiutato attraverso altri social network, inviandole un video messaggio su Instagram in cui le chiede il motivo del suo no e le rivela la sua identità "non segreta", sempre per rimanere in tema supereroi...



"Ehi Nivine, perché mi hai scartato? Sono io..."

La reazione di Nivine Jay

approfondimento Ben Affleck e Jannifer Lopez, la fotostoria della celebre coppia L'influencer Nivine Jay, con uno stuolo di 44mila follower su TikTok in continuo aumento (la sua fama dopo questo due di picche epocale sta infatti aumentando in maniera esponenziale) ha chiesto poi scusa a Ben Affleck.

"Sorry Ben" (scusami Ben), si legge nella didascalia che correda il video che ha postato sul suo profilo di Tik Tok, mostrando il video messaggio che l'attore le ha inviato.

Nonostante si tratti di una notizia di gossip che la stessa diretta interessata, Nivine Jay, ha voluto condividere in maniera leggera e "positiva", senza criticare il comportamento del divo insomma, molte persone hanno commentato negativamente l'accaduto.