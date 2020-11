I paparazzi hanno immortalato Ben Affleck per le vie di Los Angeles. L'attore e regista appare decisamente più magro di come eravamo abituati a vederlo negli ultimi tempi. Il merito, stando a quanto riportato da US Magazine che ha diffuso le foto, è di uno stile di vita più sano e della sobrietà. Affleck in passato ha infatti sofferto di dipendenza dall'alcol