Ben Affleck presenta Ana de Armas ai suoi figli

Ben Affleck fa decisamente sul serio con Ana de Armas.

A dimostrarlo è l’ultima paparazzata: l’attore, mascherina sul volto, è stato paparazzato durante una passeggiata coi figli (avuti da Jennifer Garner) e con la nuova compagna. Le presentazioni in famiglia sono dunque state fatte.

Ben Affleck e Ana de Armas, prove di famiglia (allargata)

Violet, Seraphina e Samuel hanno conosciuto Ana de Armas: i paparazzi hanno sorpreso Ben e Ana, insieme ai tre ragazzi, nei pressi della villa che l’attore possiede a Hollywood.

Già tempo fa, del resto, People lo aveva annunciato: tra Ben e Ana è da sempre vero amore. Tanto che, l’attrice, ha trascorso il weekend del Memorial Day insieme al compagno e ai suoi figli. L’obiettivo? Conoscere al meglio Violet (14 anni), Seraphina (12) e Samuel (8), nati dalla lunga relazione che Affleck ha avuto con Jennifer Garner. Ora l’avvistamento, a confermare quanto quella storia per l’attore sia importante.

La relazione tra Ben Affleck e Ana de Armas dura da tempo (i due si sono conosciuti sul set di “Deep Water”), ma solo lo scorso marzo è stata resa pubblica. Nel frattempo, Ben è stato più volte avvistato anche con la ex moglie e coi loro bambini. «Quando hai dei figli con qualcuno, sarai sempre legato a quella persona. E sono davvero fortunato, che Jennifer sia la madre dei miei figli. Ho molto rispetto per lei: il nostro matrimonio non ha funzionato, e questo è stato molto difficile. Crediamo entrambi che per i bambini sia importante vedere i genitori che si rispettano e che vanno d’accordo, che siano insieme oppure no» ha dichiarato l’attore.

Sobrio ormai da tempo (dopo numerosi ricoveri in rehab), con Ana de Armas Ben Affleck pare aver trovato la serenità di cui era in cerca. Del resto, ogni volta che vengono avvistati insieme i due sembrano divertirsi moltissimo. Che si tratti di una semplice passeggiata mano nella mano, di un compleanno festeggiato al Joshua Tree National Park. O, per l’appunto, di un tranquillo pomeriggio in famiglia.