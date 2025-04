8/8 ©Kika Press

La Signora Morel è interpretata da Claudia Gerini, diventata famosa negli anni '90 grazie a commedie come Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond, dirette da Carlo Verdone. Ha lavorato con registi di rilievo come Mel Gibson (The Passion of the Christ), Sergio Castellitto (Non ti muovere) e i Manetti Bros. (Ammore e malavita), per il quale ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel 2018. Nel 2023 è tornata al cinema con L'ordine del tempo di Liliana Cavani