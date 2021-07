Diabolik, la macchina guidata da Marinelli nel teaser poster del film

Nell'attesa che, a partire da 16 dicembre, il film dei Manetti Bros arrivi al cinema, ecco l'immagine della mitica Jaguar E-Type, il bolide prediletto dal personaggio dei fumetti creato Angela e Luciana Giussani Condividi:

Diabolik è uno dei film più importanti della stagione cinematografica 2021. Dopo i molteplici rinvii, dovuti all’emergenza Covid, c’è finalmente una data di uscita, ovvero il 16 dicembre. Per alleggerire l'attesa, ossia, “The Waiting”, che come cantava Tom Petty “is the hardest part”, è stato rilasciato un nuovo teaser poster in cui possiamo ammirare l’automobile del celebre ladro che nel film dei Manetti Bros, ha il volto del talentuoso e fascinoso Luca Marinelli. Il bolide in questione è la rombante Jaguar E-Type, da sempre il mezzo prediletto dal conturbante malandrino mascherato.

Diabolik e Jaguar; un amore di coppia approfondimento Marco Manetti: "Siamo in pre-produzione per due sequel di Diabolik" I miti si assomigliano sin dalla nascita. La Jaguar E-Type è stata creata nel 1961. Diabolik è apparso per la prima volta nel 1962. Si sa chi si assomiglia si piglia. Un’auto nata per correre, un ladro nato per fuggire. Insomma, è stato un colpo di fulmine, un amore a prima vista. In comune, l’uomo e la macchina hanno l’eleganza, l’audacia e soprattutto la classe. Non a caso il primo incontro tra queste due icone viene sancito da questa didascalia: “Diabolik al volante della sua potente Jaguar lanciata a 200 km all’ora riesce a passare prima che la polizia chiuda tutte le strade”. Parole incise nel marmo della memoria o più prosaicamente stampate sull’albo numero 2, datate febbraio 1962, del fumetto di culto, nato dal genio di Angela Giussani, successivamente affiancata dalla sorella Luciana

Diabolik, la trama del film approfondimento Diabolik, aspettando il nuovo film, ecco le foto del cult di Bava Come in ogni vero noir, la sinossi è avvolta nel mistero, sicché, non si sa molto di questa trasposizione cinematografica de fumetto pubblicato nel novembre del 1962 da a casa editrice Astorina e che da allora ha venduto quasi 150 milioni di copie. Seconde le ultime indiscrezioni, il film diretto dai Manetti Bros, dovrebbe essere incentrato sul primo incontro tra il celebre ladro e la sua compagna e complice, l'affascinante e volitiva Eva Kant, avvenuto nel terzo albo della serie originale, "L'arresto di Diabolik". Questa, al momento, è la trama ufficiale del film: “La storia oscura e romantica dell’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, ambientata nello stato di Clerville alla fine degli anni ‘60. A dargli la caccia, e a cercare di fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko.”