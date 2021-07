Diabolik, il trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone

Diabolik è senza dubbio uno dei personaggi più amati del fumetto italiano. Per questo motivo l’idea che i Manetti Bros potessero adattarne una storia, proponendone una versione live action ha subito esaltato gli ammiratori del celebre ladro.

approfondimento

Diabolik, la macchina guidata da Marinelli nel teaser poster del film

Annunciato da tempo e rallentato dall’emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), il progetto vanta un ottimo cast e finalmente è possibile ammirare un trailer esaltante in anticipazione della pellicola vera e propria. Questa farà il proprio esordio al cinema il 16 dicembre 2021. Ancora qualche mese d’attesa ma le immagini proposte nel filmato fanno già presagire un lavoro all’altezza della fama della fonte da cui trae ispirazione.

Il lancio del trailer è avvenuto nel corso di Ciné – Giornate Estive di Cinema. Un appuntamento (che si svolge a Riccione) molto importante per l’industria cinematografica italiana, giunto alla sua decima edizione, in corso dal 20 al 23 luglio. Si è tenuta una vera e propria Diabolik Live Experience, che ha spinto tantissimi ammiratori del fumetto su Twitch. Ad affiancare i Manetti Bros ci sono stati Paolo Del Brocco, Luigi Lonigro, Remigio Truocchio, Nannitwitch, Mangaka, Dada ed Emanuele Gregori. Il tutto per la conduzione di Dario Moccia, Valentina Ariete e Gabriella Giliberti.