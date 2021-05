Marco Manetti: "Siamo in pre-produzione per due sequel di Diabolik"

Grande attesa per il film che vedrà Luca Marinelli nei panni dell’iconico personaggio ideato dalle sorelle Giussani. Nelle scorse ore Marco Manetti ha aggiornato il pubblico sullo sviluppo dei due sequel del film, come rilanciato anche dall’ ANSA .

Marco Manetti, i sequel di Diabolik

approfondimento

Diabolik e Freaks Out, le nuove date d'uscita

Il regista, classe 1968, è stato protagonista dell’appuntamento Incontri, la Film Conference di IDM Film Fund & Commission Alto Adige.

In tale occasione, Marco Manetti ha parlato dei lavori in corso per i due sequel della pellicola che farà il suo debutto sul grande schermo a dicembre: “Stiamo scrivendo e siamo in pre-produzione per due sequel di Diabolik”.

Dopo una serie di modifiche e slittamenti a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), la data di uscita della pellicola è ora stata fissata per il 16 dicembre 2021 quando Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea arriveranno nelle sale per ricoprire i panni di Diabolik, Eva Kant e l’ispettore Ginko.