A cura di Paola, Fondazione Paola Marella solidale per cure tumore

Dal 9 all’11 maggio nel Salone dei Tessuti in via San Gregorio 29, a Milano, si terrà l’iniziativa solidale in ricordo dell’amata architetta e volto della tv, che lo scorso 20 settembre è scomparsa all’età di 61 anni per un tumore. I ricavi dell’evento saranno devoluti alla Fondazione Paola Marella e contribuiranno ad avviare un progetto in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele e la sua Pancreas Unit, per offrire un sostegno alle persone che ricevono la diagnosi della malattia

La Fondazione Paola Marella ha organizzato la prima edizione di A cura di Paola, l’iniziativa solidale a scopo benefico in ricordo dell’amata architetta e volto della tv Paola Marella che lo scorso 20 settembre è scomparsa all’età di 61 anni per un tumore. Il progetto, istituito per offrire un sostegno alle persone che ricevono la diagnosi di tumore al pancreas e per sostenere la ricerca per la cura alla malattia, si terrà dal 9 all’11 maggio nel Salone dei Tessuti in via San Gregorio 29, a Milano, in un iconico spazio messo a disposizione dalla Famiglia Galtrucco, che è sempre stata vicina a Marella non solo nella vita professionale, ma anche in quella privata. A cura di Paola prende vita grazie alla partecipazione di realtà del design e dell’arredamento, della moda e del beauty, che hanno scelto di selezionare con cura e di donare i loro prodotti. Ciascun articolo riflette il gusto raffinato, l’eleganza senza tempo e l’attenzione ai dettagli che Paola amava, “come se sia stata curata da Paola stessa, ispirandosi ai suoi gusti, a ciò che trasmetteva”. Contribuiranno con le loro opere anche molti artisti che la ammiravano. Oggetti belli e significativi, offerti a un prezzo speciale e che trasformano lo shopping in un gesto concreto di solidarietà. Tutti i ricavi dell’evento – organizzato in collaborazione con l’agenzia Paridevitale – saranno interamente devoluti alla Fondazione Paola Marella e contribuiranno ad avviare un primo significativo progetto in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele e la sua Pancreas Unit, guidata dal professor Reni e dal professore Falconi: un programma innovativo di aggiornamento per oncologi, perché come specificano gli organizzatori, “il tumore al pancreas è una delle sfide più complesse in oncologia, e formare continuamente chi ogni giorno combatte questa malattia significa offrire ai pazienti una possibilità in più, garantendo cure all’avanguardia e assistenza di qualità”.