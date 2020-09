Diabolik, il primo character poster del film

L’immagine in anteprima mostra il pluripremiato Luca Marinelli, protagonista della pellicola diretta dai Manetti Bros. in uscita nei cinema il 31 dicembre, con la maschera del Re del Terrore

Mentre ancora mancano alcuni mesi all’uscita del film, prevista per il 31 dicembre, sale l’attesa nei confronti di Diabolik , adattamento cinematografico della leggendaria serie a fumetti creata da Angela Giussani . Ad accendere ulteriormente l’interesse dei fan è il primo character poster della pellicola, che mostra il protagonista in tutto il suo magnetico splendore.

Gli occhi azzurri di Marinelli e l’iconico pugnale di Diabolik campeggiano nel poster dedicato al Re del Terrore, che non lascia spazio ad altri dettagli, se non alla data di uscita della pellicola stessa.

Diabolik, cast e registi del film

Diabolik, Luca Marinelli e Miriam Leone protagonisti



L’attesissimo film di Diabolik è diretto da Marco e Antonio Manetti, meglio noti come i Manetti Bros. Come protagonista il duo di registi ha scelto come già detto Luca Marinelli, ma anche gli altri attori della pellicola non sono da meno.



Nel ruolo della bionda Eva Kant troviamo infatti la bravissima Miriam Leone (FOTO), apprezzatissima dal pubblico di Sky nei panni di Veronica Castello nelle serie tv 1992, 1993 e 1994. Il commissario Ginko, acerrimo nemico di Diabolik, sarà invece interpretato da un vero e proprio veterano come Valerio Mastandrea, di recente protagonista in coppia con Paola Cortellesi della riuscita commedia Figli. Con loro sul set anche Serena Rossi, Alessandro Roja e Claudia Gerini.



In attesa di vedere anche le locandine dedicate a questi personaggi, ecco di seguito il primo character poster di Diabolik.