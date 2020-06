Progetto messo in pausa a causa del Covid-19 ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ), come tutti i film in lavorazione nel mondo. È tempo però di tornare a lavorare, seppur con le dovute precauzioni, ed ecco dunque qualche gustosa anticipazione. Nel corso della convention tenuta da 01 Distribution è stato annunciato il listino 2020, che ha fornito non soltanto la data ufficiale dell’approdo al cinema ma anche un poster ufficiale. Una locandina splendida che sta già facendo il giro del web.

Diabolik, cosa sappiamo

Non sono state fornite informazioni sul film e, in attesa di un trailer che possa suggerire a qualche storia fumettistica faccia riferimento la pellicola, ecco cosa sappiamo. Per il ruolo di Eva Kant è stata scelta l’avvenente Miriam Leone. L’attrice aveva sorpreso i propri fan a settembre 2019 con un cambio look radicale. Un total blonde utile proprio alle riprese per questo adattamento.

L’ispettore Ginko avrà invece il volto di Valerio Mastandrea, affiancato da altri attori di rilievo come Serena Rossi e Claudia Gerini. Il protagonista, Diabolik appunto, sarà invece l’acclamato Luca Marinelli. Scelta attoriale largamente apprezzata dai lettori, che non vedono l’ora di poter apprezzare l’adattamento.

Le riprese hanno avuto inizio nel 2019 a Bologna e da allora circolano alcuni scatti rubati sul set. Per mesi però non c’è stato altro che silenzio. Non è da escludere che nelle prossime settimane si dia il via a una vera e propria campagna pubblicitaria, aumentando l’hype del pubblico.