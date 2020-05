The Old Guard, film con Charlize Theron e Luca Marinelli: foto dal set

Charlize Theron e Luca Marinelli nelle prime foto del thriller action “The Old Guard”

“The Old Guard” è senza dubbio uno dei film più attesi sulla piattaforma di Netflix. Una pellicola che gli abbonati Sky potranno visionare comodamente grazie al proprio decoder Sky Q, che presenta l’app del servizio di streaming.

Un thriller action con protagonista Charlize Theron. L’attrice è particolarmente coinvolta nel progetto, al punto da assumere anche il ruolo di produttrice. Un film che sarà l’adattamento del fumetto di Leandro Fernandez e Greg Rucka, con quest’ultimo che ha firmato la sceneggiatura.

Per poter apprezzare la pellicola occorrerà attendere fino al prossimo 10 luglio 2020. A dirigere “The Old Guard” è Gina Prince-Blythewood, mentre nel cast è presente un volto italiano particolarmente noto e apprezzato da pubblico e critica. Si tratta di Luca Marinelli, il cui volto compare nelle foto che Netflix ha diffuso sul web, aumentando l’hype per questo titolo.

La regista si è così espressa in merito a questo thriller action: “Non ho mai voluto togliere al pubblico la convinzione che queste siano persone reali. Si tratta di gente in grado di essere accoltellata e andare avanti. Tutto questo però farà male”. Un elemento di realismo molto importante, che ricorda quanto realizzato in “Atomica bionda”, uno dei film più apprezzati di Charlize Theron, nel quale il suo corpo risultava particolarmente provato, stunt dopo stunt.

Ecco il cast:

Charlize Theron – Andromaca

Chiwetel Ejiofor – Copley

Kiki Layne – Niles Freeman

Harry Melling – Merrick

Luca Marinelli – Nicolo di Genova

Marwan Kenzari – Yusuf Al-Kaysani

Matthias Schoenaerts – Sebasdtian le Livre

The Old Guard, la trama

Charlize Theron interpreta il ruolo di Andromaca di Scitia. È una guerriera di antichissime origini. Una combattente plurisecolare, deceduta innumerevoli volte. Ogni volta però il suo corpo torna in vita, pronto a dare il via a una nuova lotta. È giunta fino al giorno d’oggi ed è a capo di una squadra composta da altri immortali. Il loro obiettivo è quello di sgominare qualunque organizzazione criminale.

Si ritrovano dinanzi terroristi di vario genere, trafficanti d’armi e molto altro. Combattono per un ideale, quello di difendere i deboli e gli innocenti. Questa squadra speciale deve però anche riuscire a tenere segrete le proprie abilità. Sono infatti in fuga da un agente della CIA, che ha scoperto la loro identità.