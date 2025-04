L’ex Miss Italia ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram da oltre 1.700.000 follower: “Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto!”

Lunedì 14 aprile Miriam Leone ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno condividendo un post sul profilo Instagram in compagnia del marito Paolo Carullo e del figlio Orlando. L’attrice ha scritto: “Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto!”.

miriam leone su instagram: "ho pensato all’ irripetibilità di ogni attimo"

Miriam Leone ha spento quaranta candeline. L’attrice e conduttrice ha deciso di trascorrere il compleanno insieme al marito e al figlio. Miss Italia 2008 ha pubblicato un post ringraziando amici e fan per l’affetto dimostratole: “Grazie a tutti per gli auguri! In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all’ irripetibilità di ogni attimo”.

L’attrice (FOTO) ha aggiunto: “Può sembrare nostalgico, ma non lo è… perché mi sta insegnando la forza della gratitudine e di provare a vivere con amore ogni attimo". Infine, Miriam Leone ha concluso: “Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto! Los Quarentas compilation ha inizio! E voglio cominciarli così, immensamente grata!”. In sottofondo il brano Voglio vederti danzare di Franco Battiato.