Werewolves, la recensione dell'horror con Frank Grillo al cinema

L'azione e la lotta alla sopravvivenza prendono il sopravvento su tutto in una notte rischiarata da una Superluna in grado di mutare migliaia di umani in lupi mannari assetati di sangue. Quando tutto è perduto l'eroe (Frank Grillo) si arma di coraggio e parte alla volta di casa.

L'Apocalisse può avere molte forme e non sempre deve avere un senso più profondo della pura devastazione. La pensa così Steven C. Miller, regista di Silent Night, First Kill ed Escape Plan 2 che, dopo aver avuto al suo servizio miti del cinema d'azione come Bruce Willis, Sylvester Stallone e Nicolas Cage, affida a Frank Grillo la salvezza di uno spigolo di mondo, al limite, della propria casa e della propria famiglia, come nella migliore delle storie a stelle e strisce.

Grillo è il protagonista di Werewolves, pellicola che è uscita negli States lo scorso dicembre e che in Italia è stata proiettata in anteprima al Comicon di Napoli prima del debutto nelle sale nazionali fissato per l'8 maggio, con distribuzione targata Notorius Pictures.

Tutto comincia - e potrebbe finire - con una Superluna i cui bagliori sono in grado di trasformare alcuni esseri umani in spietati lupi mannari assetati di sangue.



La Superluna e l'Apocalisse dei lupi mannari Il mondo trema in attesa della Superluna, evento che in Werewolves viene spogliato di ogni connotazione astronomica o romantica perché fattore scatenante della trasformazione di una parte della popolazione in grossi lupi mannari dotati dell'unico istinto di uccidere chi è rimasto umano. Dopo le migliaia di morti dell'ultima Superluna, tutti corrono al riparo come possono per proteggersi.

Ai piani alti l'esercito, che è a capo della sperimentazione di una cura, il Moonscreen, uno spray che dovrebbe inibire la mutazione genetica, ha prescritto alla popolazione di restare al chiuso, in casa, per evitare l'esposizione ai raggi lunari.

Wesley Marshall, Frank Grillo, è un ex soldato e anche un esperto di genetica. La sua fedeltà all'esercito si è spezzata con la morte di suo fratello, caduto durante i soccorsi della prima devastante Superluna. L'uomo è adesso responsabile della vedova di suo fratello e di sua figlia piccola ma nella notte della Superluna è costretto a lasciarle da sole a casa per partecipare alla sperimentazione.

Quando cala la notte alla paura si affianca la speranza: il Moonscreen funziona ma non c'è tempo di esultare. Lo spray è efficace per un tempo limitato e certamente non può contenere il disastro che esplode nell'oscurità.

L'eroe (Grillo) contro i mostri Quando tutto brucia, divampa e cade a pezzi, l'unica priorità è mettere in salvo chi si ama. Wesley non pensa a proteggersi ma intraprende una folle corsa attraverso una città sfuggita a ogni controllo per tornare dalla moglie di suo fratello, Lucy (l'attrice Ilfenesh Hadera) e dalla piccola Emma che sono, in effetti, in pericolo.

Il film, presentato come un film d'azione horror, alterna, concretamente, sequenze movimentate ad altre spaventose e splatter.

.Si procede, dunque, di massacro in massacro, a colpi d'arma da fuoco contro mostri che sembrano più resistenti del previsto, tutto istinto omicida, ancora una volta trattati come creature della notte infinitamente meno complesse e nemmeno paragonabili ai vampiri.

Il nodo più forte della trama sembra essere il ritorno (avventuroso) a casa dell'eroe Frank Grillo che sfodera muscoli e armi contro i mostri notturni eliminandoli uno dopo l'altro. Leggi anche I Peccatori, Michael B. Jordan danza con il diavolo a ritmo di Blues

Una pellicola tutta azione Il basso budget e la voglia di allacciarsi a una tradizione di b-movies apocalittici, in cui si contano titoli con al centro ogni sorta di disastro a scapito dell'umanità, non sono le ragioni che impediscono al film di approfondire situazioni e personaggi.

Werewolves è un film non molto diverso da altri titoli di Steven C. Miller, in cui l'azione prende il sopravvento su tutto il resto.

La notte dell'Apocalisse mannara - di fatto, una sfida ad arrivare vivi alle prime luci dell'alba - è solo un pretesto per assistere a una caccia all'uomo a opera di altri uomini trasformati in feroci assassini (non è chiaro se loro malgrado o provando una certa soddisfazione).

Qualcosa ci fa immaginare che la mutazione abbia effetti più crudeli per chi è già animato da istinti belligeranti. Il vicino di Wesley, infatti, un uomo di mezza età esaltato dall'idea di uccidere i lupi, già armato dal tramonto di fucile e giubbotto con la scritta "Wolf Killer", diventa - guarda caso - il peggiore nemico dell'eroe. In questa figura c'è forse un accenno di critica ai sostenitori dell'ideologia MAGA