15/15

Diabolik ha anche ispirato una ricetta culinaria. In un video girato dalla Accasfilm, sono le stesse sorelle Giussani a spiegare come si prepara. In rete è disponibile un video, che permette di scoprire il segreto di questa curiosa ricetta (nella foto, l'editore Massimo Gomboli/foto: Roberto Caccuri-Contrasto)