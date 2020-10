Diabolik, la nuova locandina con Luca Marinelli e Miriam Leone

L’uscita del film diretto dai Manette Bros. è al momento fissata per il 31 dicembre 2020, nel cast anche Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran e Alessandro Roja

Una nuova locandina per la pellicola che vedrà Luca Marinelli nei panni del ladro più famoso del mondo dei fumetti, al suo fianco Miriam Leone ( FOTO ) nel ruolo di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quello dell’ispettore Ginko.

Diabolik: il post su Instagram

Nelle scorse ore 01 Distribution ha svelato un poster inedito del film la cui data di uscita nelle sale cinematografiche è al momento fissata per il 31 dicembre 2020, nonostante lo scenario in continua evoluzione per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

La locandina di Diabolik vede i tre protagonisti del film in una nuova immagine che ha immediatamente conquistato il pubblico. Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea sono al centro della scena, questa la descrizione nella didascalia del post : “Un ladro infallibile, una donna misteriosa e affascinante, un tenace ispettore di Polizia. Diabolik - Il Film dei Manetti Bros., al cinema dal 31 Dicembre 2020”.