Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

La curva non frena. Per la prima volta dall'inizio della pandemia i contagi superano quota 20mila in un giorno, su quasi 162 mila tamponi. La Lombardia è ancora la regione a far segnare il numero più alto di nuovi positivi: 5.762. In vigore da oggi le nuove misure del governo. Conte: "L'Italia è un grande paese, ce la faremo". Ma le opposizioni protestano e Confidustria va all'attacco: “Non c'è direzione”