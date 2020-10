Covid, il vaccino di Oxford genera risposta immunitaria negli anziani

Lo scrive il Financial Times: i risultati delle sperimentazioni cliniche di fase 3 del vaccino anti Covid avrebbero dato risposte incoraggianti per quanto riguarda la categoria più a rischio

Il vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'università di Oxford in collaborazione con l'azienda farmaceutica AstraZeneca e dell’Irbm di Pomezia genera una forte risposta immunitaria tra gli anziani, che sono il gruppo più vulnerabile per la pandemia da Covid-19. Lo riporta il Financial Times, che parla di “speranza” dopo le sperimentazioni cliniche di fase 3 per quanto riguarda questa cura.

Risposte immunitarie soddisfacenti approfondimento Vaccino Covid, Irbm Pomezia: fine fase sperimentazione entro dicembre Le sperimentazioni cliniche di questo vaccino anti Covid - che era stato sospeso per alcuni giorni a settembre - sono nella fase 3, l'ultima, quella che permette di decretare se è sicuro ed efficace. Se lo fosse, si dovrà attendere l'approvazione degli enti regolatori prima che possa essere immesso sul mercato. Due fonti citate dal quotidiano sostengono che la cura di Oxford, alla quale partecipa anche l’Italia, genera gli anticorpi e i cosiddetti linfociti T (cellule il cui compito principale è identificare e uccidere gli agenti patogeni invasori o le cellule contagiate) tra gli anziani. I nuovi risultati sono in linea con i dati pubblicati a luglio che hanno mostrato "risposte immunitarie solide", in un gruppo di adulti sani tra i 18 e i 55 anni.

Il laboratorio di AstraZeneca - ©Fotogramma