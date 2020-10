Vaccino Covid, Irbm Pomezia conferma prime dosi entro dicembre

Le prime dosi del vaccino sviluppato dal centro di ricerca Irbm e dall’Università di Oxofrd, per conto di AstraZeneca, saranno disponibili entro dicembre. A confermarlo è Piero di Lorenzo, il presidente di Irbm. “Se non insorgeranno problematiche improvvise è ragionevole pensare che la fase clinica di sperimentazione possa concludersi entro fine novembre o i primi di dicembre”, ha dichiarato nel corso di un’intervista al sito Financial Lounge. “Al termine della fase 3, la palla passa all’Agenzia europea del farmaco (Ema) che valuta l'eventuale validazione”, ha aggiunto l’esperto. In circostanze normali sono necessari fino a dodici mesi per la validazione, ma in questo caso la procedura, già iniziata, sarà più breve.