Cancro, metà diagnosi su over 70: il legame tumori ed invecchiamento

Uno studio italiano approfondisce i meccanismi molecolari condivisi da cancro ed invecchiamento, anche evidenziando alcune criticità ed esplorando le strategie terapeutiche che possono avere un impatto positivo

C'è un legame tra cancro e invecchiamento. Ma il modo in cui i meccanismi molecolari coinvolti nell'invecchiamento si intersecano con quelli alla base dello sviluppo tumorale non è ancora chiaro del tutto ed è oggetto di intense ricerche nel mondo. Ad esplorare e analizzare in maniera critica la letteratura scientifica sull'argomento sono Lucrezia Trastus, ricercatrice Ifom, Istituto di oncologia molecolare di Fondazione Airc, e Fabrizio d'Adda di Fagagna, a capo del laboratorio “Risposta al danno al Dna e senescenza cellulare” in Ifom e dirigente di ricerca all'Igm-Cnr di Pavia. Le loro conclusioni sono pubblicate sulla rivista Nature Aging.

Oms: l'aspettativa di vita sana arriva a 71 anni Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'aspettativa di vita in Italia è di 82 anni, mentre l'aspettativa di vita sana arriva a 71 anni, di conseguenza negli ultimi dieci anni di vita è comune la manifestazione di malattie legate all'invecchiamento che non permettono di vivere in piena salute. Attualmente un quarto della popolazione italiana ha più di 65 anni, quindi questo rischio riguarda una fetta considerevole della società, destinata a crescere nel tempo.

1 persona su 5 sviluppa il cancro nella sua vita Tra le patologie che minacciano la salute negli ultimi anni di vita, una delle più comuni e gravi è il cancro: circa una persona su 5 lo sviluppa nel corso della sua vita. Sebbene i tumori possano insorgere a qualsiasi età, la metà delle diagnosi riguarda persone con più di 70 anni, e anche per questo motivo il cancro viene considerata una malattia legata all'invecchiamento. "Effettuare un lavoro di revisione su un argomento così articolato e dibattuto - spiega d'Adda di Fagagna - è uno dei modi migliori per fare emergere le cause reali di un fenomeno".

Lo studio italiano Da molti anni i ricercatori studiano le connessioni tra invecchiamento e cancro, e nel lavoro di revisione d'Adda di Fagagna e Trastus hanno voluto approfondire come il mantenimento del genoma, il danno al Dna e l'accumulo di mutazioni influenzino la tumorigenesi e l'omeostasi tissutale durante l'invecchiamento e come il sistema immunitario invecchiato e l'infiammazione persistente, che è il risultato dell’accumulo con l’età delle cellule senescenti, modellino l'immunosorveglianza tumorale, modulando la progressione della malattia.