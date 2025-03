Aviaria, allarme degli esperti: "Prepararci ora a potenziale pandemia"

Introduzione

Prepararsi e senza aspettare troppo per una potenziale pandemia di H5N1. E' questo l'appello lanciato da un gruppo di scienziati in una lettera pubblicata sulla rinomata rivista “Science”, preoccupati da una possibile svolta negativa dell'aviaria.

Il tema, sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità in un focus approfondito sull’aviaria, è tornato in auge negli ultimi mesi, soprattutto per i diversi focolai che si stanno verificando negli Stati Uniti e che coinvolgono in particolare gli allevamenti di bovini da latte, con centinaia di casi negli animali e alcune decine di contagi nell’uomo, generalmente con sintomatologia lieve, associata per lo più a congiuntivite e talvolta a sintomi che coinvolgono le vie respiratorie superiori.