Il virus H5N1, causa dell’epidemia, si trasmette tramite gli uccelli migratori, rendendo gli allevamenti all’aperto più vulnerabili. Il fatto è che una volta identificate le infezioni in un singolo volatile in un allevamento, spesso vengono eliminati intere greggi per prevenire un'ulteriore diffusione, creando appunto carenze di approvvigionamento e facendo lievitare i prezzi. Alcuni lavoratori del settore sono stati contagiati, ma finora non ci sono prove di trasmissione da persona a persona. Molte aziende della grande distribuzione, tra cui Trader Joe's, Costco e Sprout, sono arrivate a porre dei limiti al numero di cartoni di uova che i clienti possono acquistare. Molti repubblicani incolpano l'ex presidente Joe Biden per l'aumento del costo delle uova, guidati da Trump che ha accusato l’ex inquilino della Casa Bianca di “aver lasciato che i prezzi andassero senza controllo”. Durante la campagna elettorale, lo stesso tycoon ha promesso di risolvere la questione.

La Casa Bianca stanzia un miliardo di dollari per il settore

Per far fronte all’emergenza, il governo di Donald Trump ha stanziato un miliardo di dollari per sostenere gli allevatori. Tuttavia, la crisi non sembra destinata a risolversi nel breve termine e il settore avicolo dovrà affrontare mesi di difficoltà. La strategia della sua amministrazione prevede di riuscire a calmierare i costi entro l'estate con un programma che prevedere di investire 500 milioni di dollari in biosicurezza, aiutare gli allevatori in difficoltà con uno stanziamento di 400 milioni, mentre 100 milioni saranno divisi tra ricerca scientifica per i vaccini anti aviaria, diminuzione degli oneri normativi e per valutare l'impiego di importazioni temporanee.