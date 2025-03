Usa, Trump annuncia la creazione di una riserva strategica di bitcoin

La nuova riserva governativa rappresenterà "una sorta di Fort Knox digitale", ha spiegato sui social il consigliere per l'Intelligenza artificiale e le criptovalute della Casa Bianca, David Sacks. La riserva sarà composta da asset digitali confiscati dal sistema giudiziario americano, ha specificato ancora Sacks

Una “riserva strategica di bitcoin”. È questo l'obiettivo del nuovo ordine esecutivo fimato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La riserva rappresenterà "una sorta di Fort Knox digitale", ha spiegato sui social il consigliere per l'Intelligenza artificiale e le criptovalute della Casa Bianca, David Sacks. A Fort Knox si trovano infatti le riserve auree americane. La nuova riserva governativa sarà composta da asset digitali confiscati dal sistema giudiziario americano, ha specificato ancora Sacks.

Crolla il prezzo del bitcoin

Secondo Sacks, gli Stati Uniti possiedono già 200mila bitcoin, per un valore attuale di circa 17,5 miliardi di dollari, poco più di 16 miliardi di euro. Nel frattempo, a seguito della firma dell'ordine esecutivo da parte del presidente Usa, il prezzo del bitcoin è arrivato a scendere del 5,7%. Mentre il mercato si è mostrato deluso per il fatto che non sia prevista alcuna politica di acquisti pubblici di criptovalute.