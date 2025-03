Giornata mondiale dei reni, 2024 anno da record per i trapianti: dati

Mai così tanti trapianti e donazioni di organi in Italia: nel 2024 sono stati 2.110 i donatori di organo con un +2,7% rispetto all'anno precedente; 4.692 invece i trapianti (+5,1%). In testa Lombardia e Veneto. Ma sono ancora troppi i rifiuti alle donazioni registrati all'anagrafe

Il 13 marzo ricorre la Giornata mondiale del rene, un'occasione di sensibilizzazione per fare aumentare la consapevolezza sulla salute di questo organo, con iniziative di informazione sui comportamenti preventivi e screening gratuiti per identificare le persone a rischio. E per ricordare l'importanza dei trapianti. "La malattia renale cronica (Mrc) è una malattia complessa e invalidante che, a causa della mancanza di sintomi, viene diagnosticata tardivamente, quando è già in stadio avanzato. "In Italia e nel mondo, circa il 10% della popolazione adulta è affetta da malattia renale cronica e" - spiega Massimo Morosetti, presidente della Fondazione italiana del Rene e direttore del reparto di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale Grassi di Roma - "la maggior parte non ne è consapevole. Si può perdere fino al 60-80% della funzionalità renale prima che si manifesti qualsiasi sintomo, momento in cui l'efficacia terapeutica si riduce notevolmente e la terapia sostitutiva diventa sempre più probabile".

Nel 2024 sono stati 2.110 i donatori di rene

Mai così tanti trapianti e donazioni di organi in Italia nel 2024: lo scorso anno sono stati 2.110 i donatori di organo con un +2,7% rispetto all'anno precedente; 4.692 invece i trapianti (+5,1%). Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto sulle donazioni e i trapianti in Italia presentato oggi al ministero della Salute, che tuttavia segnalano un elemento di preoccupazione: tra quanti dichiarano le proprie volontà in sede di rinnovo di carta di identità, più di 1 su 3 (36,3%) dice no alla donazione degli organi. "Questi dati sono la testimonianza del valore e del livello del nostro sistema sanitario pubblico, di come si possano avere delle prestazioni di eccellenza gratuitamente", ha commentato il ministro della Salute Orazio Schillaci a gennaio 2025, quando sono stati resi noti i dati, ricordando che "la donazione d'organo sono sintomo di civiltà e sono aumentate. Ma credo si possa fare ancora di più".