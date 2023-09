Novara, doppio trapianto di reni in 24 ore per madre e figlio

Salute e Benessere

Ospedali, la classifica dei migliori e dei peggiori in Italia

L’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che fa capo al Ministero della Salute, ha presentato un report in cui sono analizzate le performance delle aziende ospedaliere italiane pubbliche nel 2021. Tra le 53 prese in esame, solo 9 hanno raggiunto alti livelli mentre 12 hanno registrato livelli bassi

Quali sono gli ospedali migliori in Italia? E quali invece i peggiori? A fornire una possibile risposta a queste domande è stata l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che fa capo al Ministero della Salute, che ha valutato le performance di 53 ospedali pubblici comparabili, di cui 30 universitari

Si tratta di informazioni presentate il 24 maggio a Roma, in un report nel quale è stato preso in considerazione l’anno 2021 (ancora pesantemente influenzato dall’emergenza Covid-19). E il Dataroom del Corriere della Sera ha analizzato questi dati insieme a quelli del “Piano nazionale esiti”, valutando così quali siano i migliori e i peggiori in termini di performance