Eurostat, Italia invecchia più di tutti: età media a 48,7 anni. I dati

L'Italia non solo è il Paese più anziano d'Europa ma èanche quello che invecchia più velocemente: l'età media al primo gennaio 2024 era di 48,7 anni (contro quella europea di 44,7) ed è aumentata di 4 anni rispetto al 2014 (contro un aumento a livello europeo di 2,2 anni). È questo il quadro che emerge dai dati dell'Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea.

Confronto con l'Europa

Seguono l'Italia per anzianità di popolazione la Bulgaria e il Portogallo (47,1 anni) e la Grecia 46,9. Tra i grandi Paesi, la Spagna registra un'età media di 45,6 anni, la Germania (45,5), la Polonia (43) e la Francia (42,5). I Paesi con l'età media

più bassa sono: l'Irlanda (39,4), Lussemburgo (39,7) e Malta (39,8). L'età mediana in Europa è aumentata di 2,2 anni dal 2014, quando era di 42,5 anni. Gli aumenti sono stati registrati in tutti i paesi dell'Ue, a eccezione di Malta (-0,7 anni) e Germania (-0,1 anni). L'invecchiamento della popolazione è stato più pronunciato in Grecia, Italia, Portogallo e Slovacchia, con un aumento della mediana di 4 anni. Anche la

Spagna e la Polonia invecchiano a un ritmo sostenuto (3,8 anni) mentre la Francia di 1,8.