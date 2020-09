Nella comunicazione di AstraZeneca si legge che “si è presentato un quadro clinico avverso in uno solo dei 50 mila soggetti volontari” su cui è stato testato il vaccino contro il coronavirus. Questo, ha portato alla sospensione temporanea della sperimentazione. Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), guarda al “bicchiere mezzo pieno”. Per lui il blocco dei test sul vaccino anti Covid-19 di Oxford è la conferma che “in Italia le cose vengono fatte bene”. “Quando si avrà un vaccino – commenta a Agorà, su Rai 3 - sarà un vaccino sicuro perché ha superato tutte le prove che devono esser superate". "Nel mondo - precisa Villani che dirige l'Unità di Pediatria e Malattie Infettive all'Ospedale Bambino Gesù di Roma - ci sono decine e decine di sperimentazioni in corso e va messo in contro che qualcuna non funzioni".

Il futuro del candidato vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca

"Siamo in attesa che il caso sottoposto al comitato indipendente di esperti venga analizzato" dichiara in una nota Piero di Lorenzo, amministratore delegato dell'istituto di ricerca Irbm di Pomezia che sta collaborando alla messa a punto del vaccino AtraZeneca-Oxford "Aspettiamo il loro giudizio per il proseguimento di ulteriori test". “I test sui vaccini, anche quelli anti Covid, nonostante l'emergenza pandemica, sono severi, rigorosi e affidabili” prosegue di Lorenzo, citando come prova proprio il momentaneo stop che è di matrice volontaria. Riguardo il futuro della cura Alberto Villani della Sip è fiducioso. “In genere – sottolinea - di vaccini contro un determinato virus se ne studiano dieci insieme. In questo caso sono un centinaio, questo significa che le chance di avere un vaccino sicuro e utilizzabile sono statisticamente molto più alte rispetto ai vaccini normali, che in genere ci mettono anni per arrivare al termine della sperimentazione”.